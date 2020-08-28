На Харківщині викрили підпільний цех з виробництва тестів на COVID-19 (фото)

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Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області за процесуального керівництва прокуратури області виявлено факт незаконного виробництва наборів для відбору та транспортування біологічного матеріалу для тестування на наявність коронавірусу, повідомляє Державна фіскальна служба України, передає NNS.

Як встановило слідство, група харків’ян цього року створили підпільне виробництво наборів для відбору біологічного матеріалу для тестування на COVID-19.

«Під час досудового розслідування встановлено, що групою харків’ян, з метою особистої наживи, в 2020 році налагоджено підпільне виробництво наборів для відбору біологічного матеріалу для тестування на наявність COVID – 19, які, в подальшому, через підставних фізичних осіб – підприємців поставлялися до лікарських установ»,

— повідомляють в ДФС.

Крім того, як повідомляється, вказана група осіб в супровідних документах на продукцію зазначали інші (легальні) місця її виготовлення.

Відповідно до попереднього висновку фахівця Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками виробництво наборів налагоджено з грубим порушенням правил та норм їх виготовлення.

«На підставі ухвали суду проведено обшук за місцем незаконного виготовлення та зберігання продукції в результаті чого, виявлено та вилучено 200 тисяч одиниць готових наборів для тестування, а також сировину для виробництва біля 400 тисяч засобів для тестування на суму близько 12 мільйонів гривень. Слідство триває. Вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до організації незаконного бізнесу»,

— доповнюють в ДФС.

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