В Одесі на нафтопереробному заводі стався вибух

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На території Одеського нафтопереробного заводу у ніч з 27 на 28 серпня пролунав вибух та почалася пожежа. Про це NNS повідомляє з посиланням на Укрінформ.

У поліції розповіли, що після вибуху загорілася трава поруч з підстанцією. Місцеві журналісти повідомили, що в районі інциденту стоїть гар та дим.

Трохи згодом у поліції підтвердили, що вибухнула трансформаторна підстанція на території НПЗ, після чого загорілася суха трава поруч. Інформації про жертви та постраждалих поки немає.

Тим часом місцеві мешканці підозрюють, що вибух міг статися з вини мисливців за металом, які регулярно навідуються на завод, аби вирізати кабель.

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