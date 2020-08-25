Вибух у військовому гуртожитку на Чернігівщині: розслідується "вбивство"

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Близько 17:42 24 серпня до поліції надійшло повідомлення, що в селищі Десна Козелецького району Чернігівської області в гуртожитку поліпшеного типу для військовослужбовців контрактної служби пролунав вибух. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає NNS.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець. Ще троє – двоє військовослужбовців та одна цивільна жінка — доставлені до госпіталю Деснянського гарнізону з пораненнями різного ступеня тяжкості.

Наразі поліція встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких — уламки вибухового пристрою.

«Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Триває досудове розслідування»,

— йдеться в повідомленні.

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