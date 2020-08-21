На шахті під Львовом сталася трагедія

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На шахті Червоноградська №2 у Львівській області загинув гірник Олександр Лукаш 1985 року народження. Про це NNS повідомляє з посиланням на голову Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.

Під час трагедії чоловік перебував на пересипі конвеєрних стрічок. Працівник вугледобувного підприємства отримав несумісні з життям травми. Проводиться розслідування. Поліцейські встановлюють всі деталі нещасного випадку.

Нагадаємо, 28 червня в Лисичанську в Луганській області стався обвал на шахті Привільнянська. В результаті трагедії один шахтар загинув. Ще один гірник був важко травмований.

Всього в зоні аварії перебували четверо гірників. Двом вдалося вибратися самостійно.

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