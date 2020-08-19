У Слов’янську виявили поховання невідомих осіб, що загинули у 2014 році

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У Словʼянську працівники поліції провели ексгумацію тіл загиблих там під час бойових дій у 2014 році. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу МВС України.

Зазначається, що місце поховання знаходилось на території кладовища у Слов’янську. Ексгумацію організовано слідчим відділом Слов’янського відділу поліції за участю слідчих-криміналістів та оперативників карного розшуку Головного управління Нацполіції в Донецькій області із залученням групи транспортування та пошуку загиблих військовослужбовців «Евакуація 200» Збройних Сил України. На розкопках були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Більшість інформації щодо ексгумації становить тайну слідства. Попередньо відомо, що останки належать людям, які загинули під час окупації Слов’янська в 2014 році.

У загиблих взято біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичних експертиз із можливістю у подальшому встановити їх особи. Відповідні зразки будуть спрямовані до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Це дасть змогу полегшити страждання людей, рідні яких зникли безвісти та які шість років живуть у невідомості.

Процедура тривала два дні та відбувалася за міжнародними стандартами. Правоохоронці використовували сучасні методи вилучення і транспортування тіл, щоб забезпечити збереження біозразків та речових доказів.

Захід проведено у рамках кримінального провадження, відкритого за фактом загибелі громадян під час збройного конфлікту (п.1 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

Це вже не перша ексгумація, яка допомогла встановити долю безвісно зниклих та забезпечити ефективне розслідування обставин їхньої загибелі. Так, поліцейські встановили бойовиків, які розстріляли у Слов’янську чотирьох мирних жителів.

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