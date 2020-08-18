На Дніпропетровщині 7-річний хлопчик потонув у перший день відпочинку у "таборі" (відео)

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На Дніпропетровщині сталася страшна трагедія. Потонув семирічний хлопчик, який відпочивав у таборі, якщо його так можна назвати. Про це першим повідомив начальник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Андрій Кульбач, а потім інформацію активно розповсюджували регіональні ЗМІ.

П’ять днів тому Андрій Кульбач написав:

«Вчора вода забрала життя маленької дитини. О 13:48 рятувальникам повідомили, що у Дніпрі на Ломівському каналі хлопчик зник під водою. На місце виїхали водолази аварійно-рятувальної частини. Було обстежено 500 кв. метрів дна водойми. Тіло дитини виявили на відстані 10 метрів від берега на глибині 7 метрів та передали до судово-медичної експертизи. Хлопчику було 7 років».

А пізніше з’явилися подробиці цієї трагедії. Про них NNS повідомляє, посилаючись на сюжет ТСН (відео нижче).

Як стало відомо, дитина відпочивала у таборі. Відпочинок організував благодійний фонд. Хлопчик не вмів плавати, і все ж його пустили до водойми. Як підозрює поліція - без відповідного нагляду дорослих. Мати звинувачує благодійників у недбалості й підозрює, що від неї приховують правду.

Людмила посадила свого сина Сашка на автобус до табору вранці, а вже ввечері пролунав дзвінок незнайомої жінки…

"Коли мені сказали, що дитина потонула, я думала, що збожеволію. Я думала - у мене мозок вибухне. Я жила заради нього. Я ним жила постійно. Я його на руках носила. Пилинки здувала. А тепер дитини моєї немає",

- говорить в сюжеті мати Людмила Філіпських.

Разом із сином вони жили у кімнаті гуртожитку. Пані Людмила виховувала сина сама. Аж раптом до них прийшли з благодійного фонду і запропонували допомогу. Спочатку заняття з вчителькою та психологом, згодом оздоровлення безкоштовне у наметовому таборі на п'ять днів. Каже, що вагалася, але син вмовив.

"Кажу: "Сашо, може ти не поїдеш, синку?". А він: "Я просто з дітками хочу погратися". І погрався. І пів дня не погрався. Нема мого синочка. У мене просто сліз немає. Я їх просто виплакала за цей час",

- говорить жінка.

У таборі ж після трагедії тривали розваги. Про це у соцмережі група сповіщала світлинами. Загалом у таборі перебували понад два десятки дітей.

Людмила помчала до табору - це понад сто кілометрів від Дніпра.

Ані посту рятувальників, ані обстеження пляжу з перевіркою дна - для імпровізованого дитячого табору обрали ставок у геть безлюдній місцині між двома селами. Хлопчик зник майже одразу після приїзду на відпочинок.

З журналістами у «благодійному фонді» спілкуватися відмовляються. А в поліції кажуть, що перевіряють діяльність волонтерів. І РАДЯТЬ БАТЬКАМ: не довіряти своїх дітей нікому, не переконавшись, що організація легальна, має всі документи і дозволи.

Нагадаємо, не так давно подібна трагедія сталася в Запоріжжі, де однорічна дитина померла в перший же день відвідин дитсадка.

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