Конча-Заспу закрили на карантин через сказ

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У Конча-Заспі з 13 серпня ввели карантин через небезпеку розповсюдження сказу. Про це NNS повідомляє з посиланням на zn.ua.

Як повідомили в Госпродспотребслужбе, в елітному селищі, на території від Столичного шосе до озера Конча, а також на території Голосіївського району вводиться двомісячний карантин після того, як хвора на сказ кішка покусала чоловіка на території будинку відпочинку "Конча-Заспа". Чоловік з 5 серпня перебуває на лікуванні у стаціонарі, а діагноз кішки був підтверджений після її смерті 7 серпня.

Фахівці Госпродпотребслужбы рекомендують на час дії карантину провести імунізацію домашніх тварин. Також вводиться заборона на вивезення котів і собак з території карантинної зони. Буде проводиться вилов безпритульних тварин та дезінфекція місць їх перебування.

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