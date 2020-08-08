У Рівному жінка випала з 9 поверху і вижила

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Сьогодні, 8 серпня, вночі у Рівному з вікна 9-го поверху випала жінка. Інцидент стався в гуртожитку, що на вул. Степана Бандери, 62. У поліції підтвердили, що виїздили на цей виклик, повідомляє NNS з посиланням на 7 днів.

Як стало відомо NNS , жінка вижила! Вона впала на автівку, припарковану поруч із будинком. Як повідомляється, власник авто поставив машину на тому місці буквально за кілька хвилин до інциденту. Піднімаючись сходами до свого помешкання він почув шум на вулиці. Це сусіди зреагували на падіння жінки.

Карета швидкої допомоги забрала постраждалу до лікарні. За словами очевидців, на момент падіння жінка була лише в спідній білизні.

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