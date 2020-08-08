Трагедія на морі: моторошні подробиці загибелі подружньої пари під Одесою

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В Одеській області в селі Лиман Татарбунарського району на території курорту "Катранка" потонула подружня пара. Жінку намагалися врятувати, а тіло чоловіка знайшли пізніше, з посиланням на пост очевидця повідомляє Оbozrevatel, передає NNS.

Про те, як сталася трагедія, очевидець Олексій Левченко розповів у Facebook. Подружжя не змогло впоратися з морською течією.

За словами Левченка, в день трагедії було вітряно, але хвилі не були особливо великими.

"Я відплив подалі й насолоджувався тими гойдалками з хвиль, які накочували одна за одною. Захопившись цим, я не помітив, як пристойно віддалився від берега. Перекинувшись на спину, благополучно дістався до безпечного місця. Повернувши голову, я побачив симпатичну молоду дівчину, наші погляди на секунду перетнулися. Вона посміхалася й була щаслива. В мить у мене промайнула думка – "так далеко від берега сама й не боїтьсяl",

– написав чоловік.

Як потім він побачив, дівчина відпочивала разом із великою компанією, де були діти і люди старшого віку.

"Виходячи на берег, я помітив, що не так просто було це зробити, якась зворотна сила тягнула тебе назад",

– зазначив Левченко.

Він вивів своїх дітей із води і звернув увагу на компанію дівчини, яка почала дивно поводитися.

"Найстарший із них (з вигляду дідусь), почав махати руками, бігаючи по пляжу. Коли я придивився, то побачив ту незнайомку в оточенні двох чоловіків у воді. Як виявилося пізніше, один із них її чоловік, другий – кум. Вони віддалялися від берега. Ситуація розгорталась дуже стрімко. Буквально одразу з поля зору зник один із чоловіків, після – дівчина. Третій на спині плив до берега. Через деякий час тіло дівчини стало видно і здавалося, що вона теж пливе на спині. Але згодом стало зрозуміло, що хвиля несе її тіло. Далі був шок, хтось кричав, хтось плакав, хтось просто не розумів, як це могло трапитися",

– розповів чоловік.

За його словами, на допомогу відгукнулися сім'я медпрацівників і хлопець, які теж відпочивали поруч.

"Зовсім незнайомий хлопець, фізично дуже міцний, протягом двох годин робив масаж серця і штучне дихання. Упустимо всі подробиці, скільки й чого було зроблено і що випливало з рота та носа, це дійсно жахливе видовище. Ми зі старшим сином весь цей час брали участь і виконували всі вказівки чоловіка – медпрацівника",

– додав Левченко.

Він також зазначив, що запаху спиртного в дівчини не було чутно. А рятувальні служби пляжу зовсім не пристосовані до таких ситуацій.

"Швидка – це взагалі окрема історія, мало того, що добиралися дуже довго та й приїхали не допомогу надавати, а як за покійником. Ми на ношах несли, зупиняючись через кожні 20-30 секунд, роблячи штучне дихання. А найцікавіше було, коли в новій машині швидкої допомоги лікар або фельдшер (я не сильний у медицині) в буквальному сенсі слова не міг нічого знайти й під'єднати. До того ж не розуміючи, де що лежить і як що працює. Машини нові, а персонал абсолютно не навчений. І ті ж люди, які на пляжі, в машині продовжували надавати допомогу далі",

– розповів Левченко.

Але врятувати 37-річну жінку, на жаль, не вдалося. Як повідомили ТСН.ua у пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області, 5 серпня о 23:10 вона померла в лікарні.

Як уточнили в пресслужбі ГУ Національної поліції в Одеській області, жінку доставили в реанімацію Татарбунарської ГРБ, де вона померла. Чоловіка в четвер, 6 серпня, знайшли рятувальники. За фактом загибелі людей відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.115 КК (Умисне вбивство).