На Київщині троє людей загинули під час чистки каналізації

- 06 серп. 2020
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5 серпня близько 23:00 у Київській області під час чистки каналізаційної ями загинуло троє людей. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Також повідомляється про одну людину, яку госпітолізували.
«5 серпня близько 23 год. у с. П’ятигори Тетіївського району під час чистки каналізаційної ями приватного будинку, внаслідок отруєння парами газів, загинуло 3 особи та 1 особу госпіталізовано до лікарні»,
— повідомляють в ДСНС.
Як повідомлялось раніше, у липні цього року в Харкові під час ремонтних робіт у колодязі загинуло четверо комунальників. За попередніми даними, вони отруїлися аміаком.
Крім того, у місті Лохвиця (Полтавська область) на території приватного домоволодіння загинуло троє людей внаслідок отруєння небезпечними парами.
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