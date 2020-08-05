У Кривому Розі поліція влаштувала погоню зі стріляниною за порушником (фото)

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Вночі з 4 на 5 серпня у Кривому Розі сталася поліціейська погоня зі стріляниною. Патрульні намагалися затримати водія, який на світлофорі протаранив їхній автомобіль. Про це NNS повідомляє з посиланням на патрульну поліцію Кривого Рогу.

«Близько опівночі, службовий автомобіль патрульних зупинився на перехресті вулиць Едуарда Фукса та Кирило-Мефодіївська на заборонний сигнал світлофора. У цей час у задню частину авто Toyota Prius на швидкості влетів автомобіль Москвич. Скоївши ДТП, водій за кермом Москвича не зупинився, а, набравши швидкості, продовжив рух»,

— йдеться в повідомленні поліції.

Поліцейські почали наздоганяти втікача та не одноразово подавали йому сигнали про зупинку, однак водій не реагував. Більш того, під час руху, керманич Москвича неодноразово порушував ПДР: здійснював проїзд перехресть на заборонний сигнал світлофора, а потім, намагаючись уникнути переслідування поліцейських, виїхав на зустрічну смугу руху та продовжував надалі ігнорувати законні вимоги патрульних.

«У радіоефірі всі екіпажі патрульної поліції отримали орієнтування про автомобіль порушника»,

— зазначають в поліції.

Оскільки водій Москвича своїми діями створив загрозу життю та здоров’ю людей, поліцейські застосували табельну зброю та простреліли колесаа авто порушника. Ще якийсь час автомобіль продовжував рух, однак унаслідок отриманих пошкоджень зупинився на вулиці Електрозаводська, у Покровському районі.

Після чого водія затримали та доставили до Покровського відділення поліції.

Крім того повідомляється, що того вечора, дещо раніше зазначеної події, патрульні зупиняли вказаний транспортний засіб Москвич за порушення ПДР. Тоді водій не пред'явив для перевірки посвідчення, за що на нього винесли адмінпостанову за ст. 126 КУпАП. Інспектори відсторонили чоловіка від керування та попередили, що він не має права надалі рухатися й може передати кермо іншому водієві.

Утім пізніше водій Москвича не дотримався заборони та не виконав вказівки патрульних.

Наразі слідчими внесені відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади під час виконання ним службових обов'язків) ККУ.

Потерпілих унаслідок події немає.

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