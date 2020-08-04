На химзаводе во Львове произошел взрыв (видео)

04 серп. 2020
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На химзаводе во Львове накануне вечером произошел взрыв. Взрывная волна выбила окна в здании, пострадавших нет. Об этом во вторник, 4 августа, сообщает NNS со ссылкой на ТСН.

Отмечается, что взрыв прогремел около 7 вечера. При этом возгорания не было, но дымило. Ближайшие дома от завода расположены всего в сотне метров. Люди, которые там живут, сильно испугались.

Пострадавших в результате взрыва нет. Лишь взрывной волной в здании завода выбило несколько окон. В службе безопасности предприятия говорят о разрыве оборудования. По предварительной информации, это произошло из-за изношенности металла.

Свидетели рассказывают, что сразу после взрыва на завод не впускали ни полицию, ни спасателей, поскольку это - частная территория. Лишь впоследствии экстренные службы все-таки смогли попасть внутрь и осмотреть место взрыва. Спасатели заявляют, что никакой опасности для людей сейчас нет.

"По внешним признакам не было обнаружено горение. Одна из стенок компрессора не выдержала давления, из-за этого произошел взрыв. Сотрудниками ГСЧС были проведены замеры опасных химических веществ. Опасных веществ не обнаружено. Для людей никакого вреда нет",

- заявил заместитель начальника Сиховской государственно-пожарно спасательной части Роман Типа.

По словам спасателей, ничего опасного на химзаводе не производили. Там только заправляли кислородные баллоны, которые используют в больницах.

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Автор: NNS - Національна служба новин

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