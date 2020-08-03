ОНОВЛЕНО. У Києві чоловік захопив банк: погрожує підірвати бомбу (фото)

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У столичному бізнес-центрі "Леонардо" чоловік погрожує підірвати бомбу. Правоохоронці розпочали спецоперацію. Про це NNS повідомляє з посиланням на особисту сторінку у Facebook заступника голови МВС Антона Геращенко.

"Погроза вибухом у місті Київ. 3 серпня, о 12:00, до поліції зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") та повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, який сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію. Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням",

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що введено в дію спеціальну поліцейську операцію "Грім".

"Представники поліції почали перемовини з террристом та запропонували йому здатися. Прохання до громадян та гостей міста змінити маршрути переміщення та оминати район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської",

- резюмували у МВС.

Пізніше Антон Геращенко повідомив, що за попередньою інформацією особою, яка погрожує терористичним актом, є громадянин Узбекистану - Карімов Сухроб Рахманович , 25.03.1988 р.н.

Судячи з його діяльності у соціальних мережах - це психічно неврівноважена особа. Ми поки що не знаємо, наскільки серйозні його наміри, та чи дійсно в нього справжня вибухівка. Тому наразі обрана стратегія перемовин. На місці створений оперативний штаб СБУ та поліції. Введен в дію план спеціальної операції СБУ «Бумеранг». Керівництво операції взяло на себе СБУ.

- написав Геращенко.

Також з`явилася інформація, що терорист вимагає зустрічі із ЗМІ.

Фото: Обозреватель

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