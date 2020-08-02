Жінка рила тунель, щоб витягнути сина з в'язниці, на Запоріжжі

Завантажте мобільний додаток сайту

У Запорізькій області мати вирішила вирити тунель до виправної колонії, щоб допомогти синові втекти з місць ув'язнення. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Факти.

Як стало відомо NNS , відчайдушний план не вдалося втілити в життя, громадяни помітили підозрілі земляні роботи і повідомили про них в поліцію. Жінку викрили і заарештували.

Як повідомляє сторінка «Це Запоріжжя» в Instagram, інцидент стався в Вільнянському районі Запорізької області. Там в колонії відбував термін за вбивство чоловік з Миколаєва. Мати ув'язненого покинула рідне місто, орендувала будинок поблизу колонії і ночами рила тунель.

Поки жінку не викрили, їй вдалося прокопати в землі лаз довжиною близько 10 метрів і достатньої ширини для дорослого чоловіка. У будинку під час обшуку знайдені інструменти, використовувані для підкопу.

Раніше ми повідомляли: 9 загиблих: в окупованому Криму сталася масштабна ДТП

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України