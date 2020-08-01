Шок! Покидьок жорстоко побив та намагався зґвалтувати жінку в потязі (фото, відео)

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Шокуючу, історію розповіла Анастасія Лугова, яка їхала з маленьким сином потягом «Маріуполь-Київ» вночі 31 серпня. Жінка та її дитина пережили справжнє жахіття, марно благаючи про допомогу. Про це NNS повідомляє з посиланням на допис Анастасії у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , Анастасія стала жертвою неадеквата, який жорстоко побив її та намагався зґвалтувати. Вона шукала допомоги у провідника свого вагону, але не знайшла її.

Далі – пряма мова постраждалої:

«Вчора 31.07 в поїзді «Маріуполь-Київ» близько 3:00 на мене було скоєно напад. В купе я була з сином. Прокинулася від ударів по голові. Невідомий пробрався до нашого купе, вдягнений був лише в труси, заблокував двері і почав бити. Притиснув до ліжка. Тримав за горло і бив багато разів. Я кричала, прокинувся син. Син почав кричати і просити «Не бийте маму», на що невідомий розвернувся і хотів вдарити сина. Я затримала удар, пообіцявши, що зроблю все, що завгодно, або би він не бив сина.

Чоловік перестав агресувати, зняв труси і почав до мене приставати. Я попросила, щоб трішки зачекав, адже син ще не спить і це все бачить. Весь час, допоки я заспокоювала сина, голий чоловік з ерекцією гладив мені ноги і цілував їх, на мої пручання говорив «Будь умничкой, будь хорошей девочкой и больше не пострадаешь».

Я зрозуміла, що потрібно якось вивести чоловіка з купе. Я запропонувала йому вийти, щоб син нічого не бачив. Він погодився, обгорнувся в простиню, вивів мене з купе і завів до свого купе. Двері за мною заблокував на верхній замок.

В купе на столі була розрізана диня, з якої стирчав ніж. Тож кричати не було сенсу. Я боялася, що якщо він спроможний на побиття невиної незнайомої жінки, то зарізати ножем, щоб не кричала - не проблема.

Чоловік зняв простінь і почав приставати. Але в той час мій син почав плакати і кликати мене. «Ось він шанс на порятунок» - подумала я, і запропонувала вийти і піти заспокоїти сина під приводом, що дитина може розбудить усіх. Чоловік мене відпустив, але сказал, щоб я повернулась, інакше він мене знайде і буде гірше.

Вийшовши з купе, я забігла до сина, і ми босоніж побігли до провідниці. Та спала і не розуміла, що робиться. Чоловік голий по вагону біг у нашому напрямку. Зрозумівши, що тут захисту не знайду, ми побігли до іншого вагону, де я почала кричати і стукати у всі двері. Найгірше те, що ніхто не зреагував. Але про це потім.

Ми знайшли захист у провідниці цього вагону. До Києва залишалось їхати більше трьох годин. Щоб ви розуміли, частих зупинок цей потяг не робить. Тож у мене був вибір: або зупиняти потяг, серед ночі невідомо де і чекати на поліцію, або чекати до Києва. І я обрала другий варіант.

Начальник поїзду дав розпорядження, щоб невідомого охороняли і не дали змогу йому втекти. Адже той грозився натиснути стоп кран, вибити вікно.

О 7:11 ми прибули на станцію Київ Пасажирський, де нас чекав наряд поліції, викликаний МОЇМ ЧОЛОВІКОМ! Невідомого затримали.

Пізніше заступник міністра МВД України Антон Геращенко повідомив, що злочинця затримано. Ним виявився мешканець Запоріжжя – колишній зек.

Геращенко повідомив:

«Покидьок, який побив і намагався зґвалтувати Анастасію Лугову цієї ночі в поїзді Маріуполь - Київ був сьогодні затриманий поліцією. Поліція і прокуратура готує йому підозру за статтями - нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості і спробу згвалтування. Поліція і прокуратура буде просити суддю обрати запобіжний захід у вигляді арешту без права виходу під заставу, так як ця людина просто небезпечна для оточуючих. Раніше уродженець Запоріжжя Рудзько Віталій Євгенович, 1975 року народження був тричі судимий.

У 1996 році за угон автомобіля, в 1999 за хуліганство, 2008 за крадіжку.

У Віталія Рудзько після трьох судимостей був шанс жити нормальним життям і не порушувати Закон. Однак він вибрав інший шлях і попереду його знову чекають довгі роки за ґратами.

Дивує і обурює той факт, що ніхто з чоловіків, які їхали в цьому вагоні і точно чули крики Анастасії не прийшов їй на допомогу. З точки зору безпеки, було б правильно, щоб Адміністрація «Укрзалізниці» на оплачуваній основі забезпечувала оренду охорони для супроводження основних маршрутів слідування пасажирських поїздів»