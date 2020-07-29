Перебігала дорогу: на Харківщині жінка загинула під колесами "швидкої"

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28 липня близько 21:40 в районі будинку № 1 на вулиці Соборній в селі Циркуни Харьківського району автомобіль швидкої медичної допомоги «Renault» скоїв наїзд на 43-річну жінку-пішохода. Про це NNS повідомляє з посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Встановлено, що швидка під керуванням 60-річного водія рухалась з увімкненими проблисковими маячками зі сторони автошляху «Київ-Харків-Довжанський» у напрямку села Липці. Жінка перебігала проїзну частину поза пішохідним переходом перед автомобілем «Skoda», який на зустрічній смузі руху пропускав автомобіль швидкої, щоб здійснити поворот ліворуч»,

— йдеться в повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП травми отримала жінка-пішохід. Вона загинула на місці автопригоди.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Всі обставини аварії наразі встановлюються.

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