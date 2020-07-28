На шахті в Луганській області стався обвал: загинув гірник

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На шахті «Новодружеська» у місті Новодружеську на Луганщині 27 липня стався обвал бетонної плити внаслідок чого загинув гірник, пише Громадське, інформує NNS.

Про це повідомили у прокуратурі області.

Подія трапилася близько 15:50 під час прибирання породи. Обвалилися бетонна плита з покрівлі породи, внаслідок чого гірник отримав травми несумісні з життям.

За цим фактом порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 272 КК України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людини).

На місце події виїжджали керівництво прокуратури Луганської області, керівники місцевої прокуратури та поліції, слідчі підрозділи. Причини обвалу обіцяють встановити після проведення ряду судових експертиз.

Зазначимо, шахта «Новодружеська» є відокремлений підрозділом ПАТ «Лисичанськвугілля».

29 червня через обвал на шахті «Привільнянська», яка входить до «Лисичанськвугілля», загинули двоє шахтарів.