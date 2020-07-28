У курортній Кирилівці злива затопила бази відпочинку, працюють рятувальники (фото)

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У курортній Кирилівці Запорізької області внаслідок негоди затоплено 10 баз відпочинку. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС в Запорізькій області.

«28 липня внаслідок сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см на більш ніж 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, котрі знаходяться у низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії»,

— йдеться в повідомленні.

На місці пряцюють рятувальники.

«Рятувальники Аварійно-рятувального загону спецпризначення смт Семенівка за допомогою 5 плаваючих мотопомп відкачують воду на територіях баз. Станом на 16:00 всього було відкачано понад 50 куб.м води»,

— повідомляють в ДСНС.

Зазначається, що дорога між смт Кирилівка та с. Степок не затоплена, рух по ній — безперешкодний.

Загалом для ліквідації наслідків негоди залучили 2 одиниці техніки, 5 плаваючих мотопомп та 10 чоловік особового складу.

Наразі роботи щодо відкачки тривають.

Також в ДСНС нагадали, що 27 липня через рясні дощі сталося підняття рівня води на частині дороги від селища Степок до острова Бірючий. Бійці ДСНС за допомогою гнучкого тросу вивільнили 3 автомобіля і врятували 9 людей. Крім того, на одній із баз відпочинку на автомобіль впало дерево, яке рятувальники розпиляли та прибрали з машини. Внаслідок події ніхто не постраждав. Через зливу на центральній площі у смт Кирилівка зібралась вода. За допомогою всмоктувальних рукавів та пожежного автомобіля бійці ДСНС відкачали близько 10 куб. м води. Згодом рятувальники за допомогою мотопомпи відкачали близько 30 куб. м води на проспекті Приморському.

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