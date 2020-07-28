У курортній Кирилівці злива затопила бази відпочинку, працюють рятувальники (фото)

- 28 лип. 2020
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У курортній Кирилівці Запорізької області внаслідок негоди затоплено 10 баз відпочинку. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС в Запорізькій області.
«28 липня внаслідок сильної зливи сталося підвищення рівня води від 25 до 30 см на більш ніж 10 базах відпочинку на Федотовій косі в смт Кирилівка. Вода зібралася на тих базах, котрі знаходяться у низинах на відстані 20-30 м від берегової лінії»,
— йдеться в повідомленні.
На місці пряцюють рятувальники.
«Рятувальники Аварійно-рятувального загону спецпризначення смт Семенівка за допомогою 5 плаваючих мотопомп відкачують воду на територіях баз. Станом на 16:00 всього було відкачано понад 50 куб.м води»,
— повідомляють в ДСНС.
Зазначається, що дорога між смт Кирилівка та с. Степок не затоплена, рух по ній — безперешкодний.
Загалом для ліквідації наслідків негоди залучили 2 одиниці техніки, 5 плаваючих мотопомп та 10 чоловік особового складу.
Наразі роботи щодо відкачки тривають.
Також в ДСНС нагадали, що 27 липня через рясні дощі сталося підняття рівня води на частині дороги від селища Степок до острова Бірючий. Бійці ДСНС за допомогою гнучкого тросу вивільнили 3 автомобіля і врятували 9 людей. Крім того, на одній із баз відпочинку на автомобіль впало дерево, яке рятувальники розпиляли та прибрали з машини. Внаслідок події ніхто не постраждав. Через зливу на центральній площі у смт Кирилівка зібралась вода. За допомогою всмоктувальних рукавів та пожежного автомобіля бійці ДСНС відкачали близько 10 куб. м води. Згодом рятувальники за допомогою мотопомпи відкачали близько 30 куб. м води на проспекті Приморському.
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