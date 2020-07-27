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У Харкові загинула ціла бригада комунальників під час виконання робіт. Про це NNS повідомляє з посиланням на ГУ ДСНС України.

Як стало відомо NNS , четверо працівників комунального підприємства отруїлися на смерть газами у каналізаційному колодязі Харкова.

Від отруйних газів загинули працівники КП «Харківкомуночиствод» — троє чоловіків та одна жінка.

Інцидент стався вдень 27 липня на проспекті Гагаріна — у випускному колодязі під час проведення дренажних робіт. За попередніми даними, робітники спустилися до ілового колодязя без засобів захисту.

Рятувальники дістали на поверхню тіла загиблих. Поліція також працює на місці.

«Інформація внесена до Єдиного обліку. На даний час за адресою працює слідчо-оперативна група. Всі обставини події встановлюються»,

— повідомляє відомство.

За даними поліції, один з працівників втратив свідомість і впав у колодязь, йому намагалась допомогти троє інших співробітників комунального підприємства, але загинули й вони.

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