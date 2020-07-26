Трирічного сина політв’язня у Криму знайшли мертвим

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Трирічного Мусу Сулейманова, який зник у п’ятницю в селищі Строганівка Сімферопольського району, знайшли мертвим у неділю, 26 липня. Про це NNS повідомляє з посиланням на НВ.

Як стало відомо NNS , тіло хлопчика було в зливній ямі поруч із будинком. Про це повідомила кримськотатарська журналістка Ліля Буджурова у Facebook. Зараз обставини смерті невідомі. Раніше журналістка заявила, що до будинку, де мешкав Муса, приїхала автівка, аби викачати зливну яму.

«Потім було чутно крики, усіх попросили відійти. Місце оточили стрічкою»,

— написала вона.

Водночас у прес-службі російського МНС в анексованому Криму повідомили, що смерть хлопчика підтвердив так званий «міністр надзвичайних ситуацій Республіки Крим» Сергій Шахов.

«На жаль, виявлено тіло дитини 2017 р.н. без ознак життя. Ведуться слідчі дії»,

— зазначив він.

На тілі дитини не виявили ознак насильницької смерті.

Шахов вказав, що до організації пошукових робіт залучили 1739 людей та 46 одиниць техніки.

Як повідомлялося раніше, Муса Сулейманов — син фігуранта так званої другої сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір та політв'язня Руслана Сулейманова — зник 24 липня. Востаннє його бачили близько 18:00.

З вечора п’ятниці днів його шукали тисячі небайдужих та окупаційні спецслужби. Також повідомлялося, що дитина гралася в пісочниці біля свого будинку, а мати відійшла на 15-20 хвилин, бо її покликала хвора свекруха.