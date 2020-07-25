В Криму зник трирічний син політв’язня. Дитину шукають з вечора 24 липня

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В окупованому Криму ведуться пошуки 3-річного Муси - сина політв'язня Руслана Сулейманова. Хлопчик зник 24 липня ввечері. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання День.

Як стало відомо NNS , у селищі Строганівка Сімферопольського району пропав син політв'язня Руслана Сулейманова - 3-річний Муса Сулейманов. Дитина бавилася у пісочниці біля будинку, за адресою вул. Азатлик, 8. Востаннє його бачили на початку 6-ї години вечора 24 липня. Дитина одягнена у сіру трикотажну футболку, сині шорти та білі капці", - йдеться в повідомленні правозахисників у Facebook.

Ранком суботи, 25 липня 2020 року, кілька сотень добровольців утворили мобільні групи й прочісують місцевість в пошуках дитини. В соцмережах пишуть, що допомагати шукати хлопчика їдуть татари з усього півострова. Люди з усієї України пишуть слова підтримки і висловлюють сподівання, що дитину знайдуть живою і неушкодженою.

Також виготовлено листівки з описом прикмет Муси. Між тим, пройшло вже більше 18 годин з моменту його зникнення.

Довідка. Руслан Сулейманов - вчитель фізики, активіст, громадянський журналіст та стрімер. 2017 року його двічі затримували через "несанкціоновані мітинги".

28 березня 2019 року підконтрольний РФ суд Сімферополя заарештував Сулейманова за звинуваченнями в нібито "організації та участі в діяльності терористичної організації"(так звана друга сімферопольська "справа Хізб ут-Тахрір"). 24 червня 2020 року Сулейманова помістили в стаціонар Кримської клінічної психіатричної лікарні, де протягом місяця він проходитиме примусову експертизу.