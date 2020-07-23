На Вінниччині легковик зіткнувся з вантажівкою: 4 загиблих та 4 поранених (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

Вранці 23 липня на Вінниччині у Літинському районі поблизу села Лукашівка зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка, загинуло 4 людей, ще 4 отримали травми. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Вінницької області, передає NNS.

«Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 23 липня, в Літинському районі о 5.30 ранку на автодорозі М-12 поблизу села Лукашівка»,

— йдеться в повідомленні.

Попередньо було встановлено, що в салоні автомобіля OPEL Zafira, який зіткнувся з вантажним автомобілем MAN, перебувало 7 осіб.

«Четверо пасажирів легковика загинули. Водії обох транспортних засобів та ще двоє пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості та наразі госпіталізовані»,

— повідомляють в поліції.

Зазначається, що після зіткнення вантажівка виїхала за межі проїжджої частини дороги та перекинулась.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління поліції та експерти НДЕКЦ. Поліцейські встановлюють особи учасників аварії.

Обставини та причини автопригоди з’ясовуються в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб). За таке правопорушення передбачене покарання — до 10 років позбавлення волі.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України