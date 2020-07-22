У Києві дворічна дівчинка отруїлася алкоголем

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У Києві дворічна малеча отруїлася алкоголем, який вживала її мати. Про це NNS повідомляє з посиланням на Поліцію Києва.

Як стало відомо NNS, Ювенальні поліцейські склали протокол на мешканку Подільського району, 2-річна донька якої отруїлась алкоголем.

Жінка спільно з сусідами вживала спиртні напої та не помітила, як її малолітня дитина випила алкоголь. Дівчинку терміново госпіталізували до лікарні, зараз її здоров’ю нічого не загрожує.

Вчора близько 17-ої години до Подільського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що з вулиці Ніжньоюрківська госпіталізовано 2-річну дівчинку з гострим алкогольним отруєнням. За вказаною адресою негайно виїхали працівники сектору ювенальної превенції.

Як зазначив старший інспектор ювенальної поліції Подільського управління поліції Євген Пастухов, правоохоронці поспілкувались із сусідами та оглянули помешкання, в якому проживає малолітня:

«Ми встановили, що жінка разом із сусідами на кухні гуртожитку вживала спиртні напої. Її малолітня донька знаходилась поруч та випила алкоголь. Коли дитині стало зле, сусіди викликали лікарів. Ми відвідали лікарню та дізналися, що після отримання першої медичної допомоги дівчинці стало краще та зараз її здоров’ю нічого не загрожує».

Зібрані відомості зареєстровані у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції, а відносно матері складено протокол за ч.1 ст. 184 (Невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподаткованих мінімумів громадян.

Окрім цього, інформація щодо інциденту направлена до служби у справах дітей Подільської районної державної адміністрації для організації подальшої взаємодії та проведення профілактичної роботи з правопорушницею.

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