Силовики пояснили, для чого використали БТР після затримання терориста та чому його не затримали одразу

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У МВС розповіли, навіщо використовували БТР і спецназ після затримання луцького терориста. Про це NNS повідомляє з посиланням на Букви.

Як стало відомо NNS , пояснення надав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Нагадаємо, вчора, 21 липня, Максим Кривош захопив у центрі Луцька пасажирський автобус. Заручників він протримав більше 12 годин. Зловмисник вимагав, щоб президент Зеленський записав відео з текстом: "Фільм "Земляни" 2005 року дивитися всім". Президент зробив це – ролик опублікували в Facebook, але незабаром видалили.

Після опублікованого відео терорист відпустив трьох заручників. Але оскільки в автобусі залишалися ще люди, правоохоронцям необхідно було діяти, щоб їх вивести.

Пізніше в Мережі з'явилося відео затримання Максима Кривоша, записане місцевими мешканцями. На запису видно, що терорист сам вийшов з автобуса і більше хвилини чекав, поки його затримають. Чоловік вийшов з автобуса, став озиратися по сторонах, а потім розвів руками, показуючи, що зброї у нього немає. А далі просто стояв в очікуванні дій правоохоронців.

Потім до нього не поспішаючи підійшли троє чоловіків – медик і двоє правоохоронців. Зловмиснику наділи наручники. А після того, як терориста затримали і відвели вбік, до автобусу, з якого вже почали виходити пасажири, під'їхав БТР, на якому сиділи силовики в амуніції і зі зброєю.

В цей час біля автобуса кинули світлошумову гранату.

За словами Антона Геращенка, такі дії силовиків були необхідні для придушення зловмисника.

“Методика проведення спецоперації має свої особливості, зокрема, не було відомо,чи збиралася ця людина підірвати гранату або зробити які-небудь інші дії. Тому що під одягом у нього могла бути якась інша зброя, яку не видно диванним експертам на відстані. Тому було прийнято рішення психологічно придушити волю терориста, в тому числі були зроблені постріли, шумові ефекти Це все для того, щоб придушити його, щоб він точно не зробив нічого поганого",

– сказав Антон Геращенко.

Варто відзначити, що далі силовики зістрибнули з БТР, підійшли до автобуса і почали виводити людей, які ще залишалися в салоні. В цей момент під'їхав ще й чорний мікроавтобус з силовиками.

У СБУ дещо інша версія причини використання БТРу. Про це NNS повідомляє з посиланням на канал 24. ЇЇ озвучив під час брифінгу начальник управління СБУ у Волинській області Павло Данюков.

«Після затримання терориста під'їхав БТР і пролунав вибух світлошумової гранати. До цього вдалися зокрема, щоб перекрити автобус: правоохоронці не знали, чи є спільники на майдані. Тому що тоді ще велися розшукові дії і встановлювали ймовірних причетних до теракту»

- пояснив Данюков.

Щодо повільного затримання злочинця він сказав:

«Перш ніж Кривоша затримали, він провів на майдані декілька хвилин не просто так. Йому давали вказівки: підняти руки, опустити руки, повернутися, постояти і подивитися, це зокрема і видно на кадрах з відео. У цей момент проводилися заходи перевірки: чи бува не має Кривош із собою пульту керування вибухівкою» У нас були підозри, що в автобусі залишився вибуховий пристрій. Ми мали пересвідчитися, що у нього немає дистанційного приладу керування. Ми сканували місцевість приладами для виявлення небезпечних предметів. Тільки після цього до нього підійшли.

Нагадаємо, коли в соцмережі виклали відео затримання терориста, користувачі почали дискутувати, навіщо під'їжджав БТР, коли Максима Кривоша вже було схоплено. Також увагу користувачів привертало те, що Кривошу дали постояти декілька хвилин на вулиці, перш ніж схопити.

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