На Одещині чоловік причепив нитку до 200-гривневої купюри та 44 рази поповнив нею свій рахунок

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Одеські правоохоронці викрили місцевого жителя, який за допомогою однієї 200-гривневої купюри, до якої приліпив нитку, регулярно поповнював свій рахунок, пише Громадське, передає NNS.

Про це повідомляє поліція області.

«З травня минулого року підозрюваний за допомогою розрізаної двохсотгривневої купюри, нитки та клейкої стрічки виготовив спеціальний пристрій. За його допомогою він однією і тією ж купюрою неодноразово через термінал онлайн платежів поповнював свій мобільний рахунок»,

— йдеться у повідомленні.

Як встановили правоохоронці, ці кошти чоловік перераховував на електронні гаманці і банківські картки, а потім знімав з них готівку.

Загалом підозрюваний зробив 44 такі «підходи» до термінала, поповнивши свій рахунок на близько 50 тисяч гривень.

Жителю Біляївського району повідомили про підозру у шахрайстві за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу, санкція передбачає до 8 років ув’язнення.

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