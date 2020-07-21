Вантажівка Нацгвардії в’їхала у легковик на Дніпропетровщині: двоє людей загинули

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У понеділок, 20 липня, у Дніпропетровській області сталася смертельна аварія за участі вантажівки Національної гвардії, інформує zaxid.net, передає NNS.

Про це повідомили у військовій прокуратурі Дніпропетровського гарнізону Південного регіону, яка розслідує обставини ДТП.

Інцидент стався, коли колона військової техніки однієї з частин Нацгвардії рухалася із Запоріжжя до Харкова.

За даними слідства, 22-річний водій ЗІЛ-131 Нацгвардії під час руху в колоні виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з легковим автомобілем Daewoo Lanos. Внаслідок наїзду загинули водій і пасажир Lanos, ще троє пасажирів – у тяжкому стані.

У Державному бюро розслідувань уточнили, що серед загиблих – 12-річна дівчинка.

Слідчі ДБР затримали нацгвардійця згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру у порушенні правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу).

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.