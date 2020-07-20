У жахливій ДТП загинув відомий тренер з дітьми (фото)

Завантажте мобільний додаток сайту

У ДТП неподалік Мукачева загинуло троє осіб, - двоє дітей і відомий тренер. По це NNS повідомляє з посиланням на Главком.

Як стало відомо NNS , загинув головний тренер ФК «Мункач» Віктор Ряшко.

Правоохоронці надали офіційну інформацію щодо зіткнення легковика з вантажівкою на автодорозі Київ-Чоп.

ДТП сталась неподалік міста Мукачева, загинуло троє осіб, серед яких неповнолітня дівчинка. Вижила лише дружина тренера. Загинули тренер, його 23-річний син і 10-річна донька.

Після зіткнення великогабаритну машину перекинуло у кювет, де вона зайнялась полум’ям.

«У неділю, 19 липня, близько 16.20 години до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на автодорозі Київ-Чоп, неподалік села Іванівці Мукачівського району. Слідчо-оперативна група районного відділку поліції на місці події з’ясувала попередні обставини ДТП. Автомобіль «Mazda», за кермом якого перебував 56-річний мешканець Мукачева, зіткнувся з вантажівкою «Man», яка рухалась йому назустріч, у напрямку міста Ужгород. У результаті удару, великогабаритну машину викинуло з дороги, після чого вона загорілась»,

- повідомили у поліції.

Раніше ми повідомляли: Батьки загиблого в жахливому ДТП під Одесою хлопця рік тому втратили старшого сина в аварії (фото)