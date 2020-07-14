Стало відомо про стан хлопчика, який втратив усю сім’ю у жахливій аварії під Києвом

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Стало відомо про стан 12-річного хлопчика, який дивом вижив у смертельній ДТП під Києвом. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Акцент.

Нагадаємо, в неділю, 12 липня, на Столичному шосе в 5 км від Києва загинули двоє дорослих і двоє діток. Загинули мати, батько, діти у віці 8 і 10 років. Жінка від сильного удару перелетів на заднє крісло, а дівчинка з заднього крісла опинилася в багажнику. Чоловік з донькою загинули миттєво, а мати пішла з життя через кілька хвилин. Незабаром в реанімації загинув хлопчик.

За інформацією ЗМІ, станом на обід 13 липня хлопчик знаходиться в реанімації столичної лікарні у важкому стані.

«Ми на зв'язку з родичів. Хлопчик живий, в реанімації Охматдит. Я був там, родичі проти будь-якої-інфо про стан дитини, скажу лише що сьогодні йому краще, інтенсивісти і хірурги Охматдит творять дива. Стан стабільно важкий. Без деталей»,

- повідомив київський журналіст, засновник групи dtp.kiev.ua у Facebook Влад Антонов.

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