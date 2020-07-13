Жахлива ДТП у Києві: серед загиблих діти (відео)

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Внаслідок жахливої дорожньо-транспортної пригоди, що сталася у Києві вчора, 12 липня, пішла з життя ціла родина… Водій, який влаштував ДТП, був п’яним. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію та сайт khreschatyk.news.

Як стало відомо NNS, 12 липня о 17:20 до столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими на Столичному шосе. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичної поліції, екіпажі патрульної поліції та лікарі.

Попередньо встановлено, що водій автомобіля «Мерседес» здійснив зіткнення з іншим авто, яке рухалося попереду у попутному напрямку. Після цього виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем «Хюндай». Внаслідок події водій та пасажири автомобіля «Хюндай», серед яких двоє малолітніх дітей, загинули. Хлопчика, 2006 року народження, доставили до лікарняного закладу для надання медичної допомоги.

39-річного водія автомобіля «Мерседес» затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в лікарні.

За даним фактом розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюють усі обставини та причини цієї смертельної автопригоди.

Наразі слідчі готують повідомлення про підозру у скоєнні злочину. Також поліцейські за погодженням з прокуратурою звернуться до суду із клопотанням про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Сайт khreschatyk.news повідомляє, що в автомобілі Hyundai їхало 5 людей – двоє дорослих та троє дітей. Батьки та 8-річна дівчинка загинули одразу, двох хлопців госпіталізували у критичному стані, але в лікарні і вони померли. Проте офіційного підтвердження смерті третьої дитини наразі немає.

Очевидці аварії хотіли лінчувати п`яницю-вбивцю на місці. За кермом Mercedes перебував Желепа Антон Михайлович, який знаходився у стані алкогольного сп’яніння – драгер показав 1,3 проміле. Є інформація, що Желепа працював на дачі у власника Mercedes. За 20 хвилин після ДТП автівку було подано у розшук, як викрадену.

Як виявилось, Желепа А. М. у 2010 році також вчинив ДТП, в якій загинула жінка. Желепа відбув покарання у в`язниці та вийшов на волю.

«У 2010 році внаслідок ДТП Желепа вже вбив жінку таким самим чином. Відбув покарання і вийшов. Максимальне покарання за цією статтею КК України (ч3 ст 286) – 10 років. У 2030 вийде. Очікуйте»,

– написали в пабліку Київ оперативний.

В мережі з`явилися відео з місця ДТП. На відео (з 00:50) зафіксовано, як працівники поліції проводили тест на драгер водієві, що спричинив ДТП, в якому загинула родина.

Нагадаємо, в Україні хотіли ввести кримінальну відповідальність для нетверезих водіїв, проте в останній момент закон, який повинен був вступити в силу, 1 липня, змінили і кримінальної відповідальності не ввели, а просто підвищили штрафи. Президент вже підписав даний закон.