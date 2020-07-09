Плакали всі: в Запоріжжі чоловік жорстоко вбив вівчарок своєї колишньої дружини (фото, відео)

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У Запоріжжі чоловік жорстоко розправився з парою вівчарок, щоб помститися своїй колишній дружині. Тепер жінка боїться за своє життя і життя спільної з нелюдом дитини. Приводом для агресії стало розлучення. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцеве видання «Голос Запоріжжя».

Як стало відомо NNS, інцидент стався вчора, 8-го липня у Запоріжжі. Кричущий випадок шокував і зоозахисників, і простих запорожців. Так, в одному з приватних дворів центрального району міста сталася біда. Дві німецькі вівчарки Лінда І Шефір почали дивно себе поводити і буквально падати.

Як виявилося, собак отруїв колишній чоловік власниці вівчарок. Зазначається, що він допомагав їх ростити, доглядати, годував. З його рук тварини взяли отруєну їжу, і були вбиті людиною, якій беззастережно довіряли.

Як виявилося, чоловік пішов на такий злочин заради помсти. Жінка припускає, що у нього прогресують психічні розлади, які можливо і стали причиною такого вчинку. Але сім'ї від цього не легше, адже, за словами власниці собак, колишній чоловік неодноразово погрожував їй розправою.

Тварин намагалися врятувати всіма можливими методами у ветклініці. На жаль, собаки загинули після довгих мук. Як додає сама жінка, колишній чоловік погрожує сім'ї розправою, почав з тварин. На місце події викликали поліцію, яка вже знається на справі. Призначена експертиза.

В кінці дня плакала і сім'я вбитих собак і навіть ветеринари, які доклали всі зусилля для порятунку тварин, яких знали з самого дитинства. Лінда і Шериф були справжньою собачої сім'єю.

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