Пожежа на Луганщині: поліція розглядає три основні версії, зокрема підпал

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Поліція розглядає три основні версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині, серед них — підпал. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, інформує пресслужба відомства, передає NNS.

За попередньою інформацією, загальна площа пожежі сягає близько 5 тисяч гектарів. Внаслідок надзвичайної ситуації загинули четверо місцевих мешканців, вогнем пошкоджено та знищено понад сотню будинків громадян.

«Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, це – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки. Наразі розглядаються три основні версії причини загорання: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або ж умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів. Однак остаточна причина буде встановлена лише після проведення комплексу необхідних експертиз. Основна задача наразі – врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства. Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, котрі посилено патрулюють ці райони»,

— повідомив Голова Національної поліції Ігор Клименко.

Як зазначається, до документування та фіксації обставин надзвичайної події залучено понад 50 слідчих у складі посилених слідчо-оперативних груп, створені пошукові групи оперативників блоку кримінальної поліції. На охорону публічної безпеки і порядку на місці ліквідації пожеж задіяно більше 200 поліцейських.

Раніше ми писали: Голова ОДА просить визнати пожежі на Луганщині надзвичайною ситуацією державного рівня.

Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.

За даними ДСНС, станом на 10 год. 30 хв. 8 липня на території Новоайдарського району спостерігаються окремі осередки горіння лісових масивів поблизу с. Смолянинове, с. Капітанове та с. Воронове.

О 10:35 розпочала роботу авіація ДСНС.

Силами ДСНС евакуйовано з житлових будинків с. Смолянинове та дачного кооперативу «Вовче озеро» 30 осіб (з них 13 дітей) та 30 осіб відселено.

В наслідок пожежі вогнем знищено в с. Смолянинове 23 житлових будинки, пошкоджено 36 житлових будинків та знищено 80 дачних будинків кооперативу “Вовче озеро”.

Під час гасіння пожежі виявлено тіла 4 загиблих осіб та 9 осіб (з них 2 дітей) госпіталізовано.

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