Вижила дивом: в Полтаві в офіс ОПЗЖ кинули гранату (відео)

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У Полтаві 3 липня невідомі кинули у відкрите вікно офісу ОПЗЖ гранату. Дівчина, яка знаходилась у приміщенні, вижила дивом. Про це NNS повідомляє з посиланням на Факти.

Про подію розповів народний депутат Ілля Ківа. За його словами, надзвичайна ситуація сталася о 17.45. Дівчина-секретар, яка перебувала у будівлі у цей час ,дивом вижила.

Вона дивом не постраждала, тому що в цей момент якраз відійшла помити руки і перебувала у вбиральні,

– розповів Ілля Кива та показав відеозапис наслідків вибуху.

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