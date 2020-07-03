В Миколаєві раптово розвівся міст (відео)

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У центрі Миколаєва близько 5-ї години ранку 3 липня в п'ятницю почала самовільно підніматися розвідна частина мосту через річку Інгул. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН, яка посилається на місцеве видання «Новости N».

Як стало відомо NNS, в результаті рух транспорту по мосту став неможливим. Цей міст з'єднує центр міста та кілька спальних мікрорайонів, а також є частиною автомобільної дороги в бік Києва та низки міст. На місці чергує поліція.

"В даний час розвідна частина мосту піднялася на висоту більше трьох метрів і продовжує повільно підійматися. Поліція повністю перекрила рух з обох боків мосту. На місці чергують співробітники ГУ ДСНС України в Миколаївській області. Що робити з мостом поки ніхто не знає",

- пише місцеве видання.

На в'їздах до міста з декількох сторін поліція почала переправляти транзитний транспорт в об'їзд або ж не пропускає його.

Пізніше видання повідомило, що о 6:15 на міст прибула бригада співробітників КП "ЕЛУ автодоріг" та опустила розвідну частину на місце, однак рух транспорту поки що не відкрито - фахівці з'ясовують причину. Попри те, що міст звели, він все одно починає самостійно підійматися.

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