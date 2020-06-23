Вибух у Києві: дівчинка втратила всю сім’ю. Кількість жертв зросла

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Як повідомляла раніше NNS , у Києві 21 червня стався вибух у багатоквартирному будинку. На жаль, не обійшлося без людських жертв. Спочатку рятівники повідомляли про знайдене одне тіло людини, але в ході пошуків кількість жертв зростала.

Станом на 23 червня загиблих під час вибуху вже п’ятеро. Про це NNS повідомляє з посиланням на Радіо Свобода, яке оприлюднило дані Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Cтаном на 03:30 23 червня підрозділами ДСНС знайдено тіло загиблого чоловіка, 1976 року народження, якого упізнав сусід. Таким чином, з початку проведення робіт з-під завалів вилучено тіла 5 осіб: двох жінок 1943 р.н. та 1974 р.н., а також трьох чоловіків 1991р.н., 1967 р.н., 1976 р.н.»,

– йдеться в повідомленні.

Від вибуху в житловому будинку на Позняках в Києві загинула ціла родина. Подружжя та їхній син померли, вижила лише донька. Про це NNS повідомляє з посиланням на znaj.ua.

"З ранку на місце вибуху, почали приходити люди. Це сусіди, які живуть в сусідніх будинках. Одна з жінок знала дівчинку, чиї родичі загинули",

- розповів журналіст.

Жінка-сусідка розповіла, що три відомі жертви вибуху виявилися сім'єю.

"Вона сиділа байдужа і весь час говорила: де моя мама. Я думала, вона тільки втратила маму, а ввечері я дізналася, що вона втратила брата і батька",

- розповіла сусідка.

Нагадаємо, в результаті вибуху зруйновано міжповерхові перекриття 4, 5, 6, 7 і 8 поверхів. Серед версій вибуху розглядають, зокрема, вибух газу або вибухового пристрою

Подія кваліфіковано за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у зруйнованої частини будинку проживали понад 100 чоловік.

Для розселення мешканців встановили намети. Крім того, частину постраждалих поселили в інтернаті, який розташований на Харківському шосе, 121/3 і обіцяли забезпечити харчуванням.

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