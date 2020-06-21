У Києві стався вибух у багатоповерхівці: є жертви (фото, відео)

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Сьогодні, 21 червня, зранку у київській багатоповерхівці стався вибух. Є жертви. Про це NNS повідомляє з посиланням на ДСНС України та 24-й канал.

Як стало відомо NNS , 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші з послідуючим руйнуванням міжповерхових перекриттів 4, 5, 6, 7, 8 поверхів. На місці події працюють співробітники ДСНС та Національної поліції".

З будинку евакуйовано 21 особу. Станом на 12:10 рятувальники знайшли двох загиблих людей. Деблоковано 3 особи. Проводяться роботи подальшої евакуації мешканців будинку. Рятувальники залучили 75 людей та 15 одиниць техніки.

24 канал повідомляє, що витік міг бути в декількох місцях. Очевидці розповіли, що можливо, витік був в декількох місцях і вже давно, а зараз дійшло до критичного стану. Також поруч з квартирою, де ймовірно був епіцентр вибуху газу, живе літня сусідка, яка могла просто не почути запах, тому не звернула оперативно уваги.

Мешканці багатоповерхівки кажуть, що сусіди були вдома, а одна жінка вийшла з квартири у справах, а тепер нема куди повертатися. Вона намагається прорватися в сльозах назад додому, каже, що в квартирі лишився чоловік, але її не пускають рятівники.

Газ перекрили за 10 – 15 хвилин після вибуху у всьому будинку. Люди говорять, що тиждень тому познімали лічильники для заміни.

Квартира, яка була над сьомим поверхом просто провалилася вниз. В один момент впала підлога, а в квартиру на п'ятому поверсі провалилася більшість перекриттів і речей з усіх верхніх зруйнованих квартир,

– розповів очевидець.

Ще одна жінка розповіла, як рятувалась після вибуху. За її словами, вона прокинулася від того, що її немов би щось сильно штовхнуло і підкинуло вгору.

Виникло відчуття паніки. Ще толком не знаючи і не розуміючи, що сталося, я побігла до вхідних дверей. Вони не відкривалася. Заклинило. В цей час в двері подзвонив сусід і я крикнула, що мене заблокувало. Він буквально виламав двері. Я забігла до нього в квартиру і побачила, що від його квартири залишилася тільки частина – коридор уцілів, а от замість однієї кімнати залишилася суцільна діра, кімнати не залишилося фактично,

– поділилася своєю історію жінка.

Вона додала, що протягом години її та інших мешканців пожежники евакуювали через дах. Однак люди не змогли забрати речі.

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