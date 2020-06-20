Звільнена з полону «ДНР» жінка підірвалась на розтяжці (фото)

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Звільнена з полону бойовиків самопроголошеної «ДНР» Валентина Бучок сьогодні, 20 червня, підірвалася на розтяжці біля свого будинку в селі Іванопілля Донецької області. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське.

Як стало відомо NNS , про подію повідомила працівниця «Червоного хреста України» Тетяна Борисенко. Жінка, на щастя, вижила. Зараз перебуває в лікарні з численними осколковими пораненнями.

Валентина Бучок є свідком у справах про злочини так званої «ДНР», а також судиться з корпорацією ДТЕК, в якій вона раніше працювала, перевіряючи показання електролічильників на непідконтрольній території Донецької області. Бучок наполягає, що її викрали бойовики під час виконання робочих обов'язків. У 2017-му бойовики «ДНР» звинуватили Бучок у шпигунстві й майже рік катували в полоні.

У жовтні 2019 двір біля її будинку підкинули гранату, винних досі не знайшли.

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