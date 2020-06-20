На Дніпропетровщині застрелили поліцейського: стікаючи кров'ю, затримав злочинця

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На Дніпропетровщині 19 червня ввечері загинув молодий поліцейський під час затримання злочинця. Про це NNS стало відомо з повідомлення на сторінці Національної поліції.

Як стало відомо NNS трагедія сталася в Дніпрі. Поліцейський загинув під час затримання підозрюваного у розбійному нападі. Зловмисник здійснив кілька пострілів з пістолета Макарова у бік оперуповноваженого Шевченківського відділення поліції Дарвіна Потуданского. 30-річний поліцейський, будучи пораненим і стікаючи кров'ю, все ж затримав підозрюваного. А після того, як надів на нього наручники, помер.

19 червня вранці у Дніпрі було скоєно розбійний напад. Злочинець напав на чоловіка в Дніпрі і прямо на вулиці пограбував його, відібравши 4 мільйони гривень. Для затримання правопорушника всім оперативникам і патрульним нарядам надали прикмети зловмисника і опис автомобіля.

Під час відпрацювання міста поліцейські Шевченківського відділення поліції побачили схожий за описом автомобіль. Для встановлення особи водія прийняли рішення доставити його у відділення поліції.

Вже сидячи в автомобілі поліції, зловмисник дістав пістолет Макарова і кілька разів вистрілив у поліцейського, який сидів поруч. Пораненому правоохоронцю вдалося вихопити зброю у нападника і надіти на нього наручники. Після цього поліцейський помер.

Патрульна поліція України оприлюднила фото загиблого поліцейського. Люди в коментарях висловлюють співчуття його рідним та близьким.