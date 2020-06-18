"Ми крадемо у старих": на Запоріжжі влаштували самосуд

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У селищі Якимівка Запорізької області 17 червня двох чоловіків облили зеленкою і змусили нести плакат з написом: "Ми крадемо у старих". Про це з посиланням на РІА Мелітополь повідомляє ua.korrespondent.net, передає NNS.

Спочатку дивне відео, на якому по дорозі бігали двоє молодих людей, практично повністю облитих зеленкою, виклали у пабліку. На ньому видно, що на спині кожного з них красувався напис "злодій", крім того вони несли імпровізований плакат "Ми крадемо у старих".

Як пише видання РІА Мелітополь, після в поліції прокоментували, що 17 червня під час моніторингу Інтернет-ресурсів у соціальній мережі Інстаграм виявлено відео, на якому в смт Якимівка двоє чоловіків, облиті зеленкою з плакатом в руках, пробігли по вулиці селища. Поліцейські зареєстрували інформацію і почали перевірку. Учасниками події виявилися жителі смт Якимівка 1997 і 1988 народження.

Далі було встановлено, що один з місцевих жителів запросив двох односельців до себе для з'ясування обставин вчинення ними дрібної крадіжки у його родичів.

"Під час спілкування чоловік запропонував односельцям облити себе зеленкою і пробігти по вулиці селища. Один з облитих зеленкою чоловіків подав у поліцію заяву про нанесення йому ще й тілесних ушкоджень. Інший фігурант, а також особи, які нібито постраждали від корисливого злочину, від звернення в поліцію відмовилися", - повідомили в Мелітопольському відділі поліції.

Пізніше на чоловіка, який влаштував самосуд відкрили справу.

"17 червня слідчим Якимівського відділення поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Зараз для встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень призначена судово-медична експертиза. Фігурант зазначеної вище події, чоловік 1996 року народження, від дачі пояснень правоохоронцям відмовився. Триває досудове розслідування", -цитує повідомлення поліції видання.

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Головне фото: кадр з відео