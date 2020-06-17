На Запоріжжі батько порізав 2-річного сина

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У Запорізькій області п'яний батько кілька разів ударив 2-річного сина ножем. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Головна, яке посилається на Національну поліцію.

Як стало відомо NNS , дитина вижила. Подія сталася в Новомиколаївському районі. Правоохоронцям довелося не тільки затримувати злочинця, який вдарив рідного сина ножем, але й рятувати життя малюка.

За даними силового відомства, 15 чеврня, близько 1-00, п'яний 45-річний чоловік в ході домашньої сварки раптово наніс кілька ножових поранень 2-річному синові. Поліцейські прибули на місце раніше медиків «швидкої».

Старший лейтенант поліції Сергій Івкін та старший сержант Геннадій Кагадій зрозуміли, що рахунок йде на хвилини, і, помістивши дитини з матір'ю в службовий автомобіль, доставили в лікарню, де пораненому маляті надали екстрену медичну допомогу,

— повідомили в поліції.

За замах на вбивство хлопчика його батькові загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі. Мотивів страшного вчинку він так і не зміг пояснити.

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