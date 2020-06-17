Під Одесою розбився навчальний літак: є жертви (фото, відео)

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Під Одесою впав навчальний літак, що призвело до трагедії. Про це NNS повідомляє з посиланням на Національну поліцію в Одеській області, а також на місцевий сайт zaodessu.com.ua.

Як стало відомо NNS , літак впав на Овідіопольській дорозі. Один із пілотів загинув на місці події, другого у важкому стані забрала швидка медична допомога. Пізніше стало відомо, що він помер у лікарні. Місце падіння літака оточене. Працює поліція, військові фахівці та ДСНС. Обставини і причини аварії з'ясовуються.

Чотиримісний літак «Дельфін» — власна розробка Одеського авіаційного заводу. Перший політ крилата машина зробила в 2010 році, але залишилася незатребуваною. В кінці травня завод відновив випробування літального апарату.

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