Адвокат підозрюваної в загибелі однорічної дитини в Запоріжжі подав апеляцію, суд розглянув клопотання

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Адвокат підозрюваної Павло Будилка вимагає пом'якшити запобіжний захід та перекваліфікувати статтю обвинувачення своєї підзахисної. Він спирається на висновки судмедекспертизи, згідно з якою смерть дівчинки визнана нещасним випадком — з посиланням на Субота плюс повідомляє Суспільне, передає NNS.

Апеляція у справі про смерть дитини в квартирі приватної доглядальниці була подана 9 червня. Судове засідання в апеляційному суді було призначено на п'ятницю 12 червня на 10:00. Адвокат Ірини Суханової впевнений, що жінка повинна знаходиться під домашнім арештом, тому що це збіг обставин і ненавмисне вбивство.

«Є спосіб вбивства подушкою, а способу вбивства рушником не існує. Будь-який рушник дозволяє дихати і нічого не блокує. Це нещасний випадок. На сьогоднішній день два судмедексперта підтвердили причину смерті дитини про те, що смерть дівчинки - це нещасний випадок, вона померла через годину, як її привели до няні», - каже адвокат.

За словами адвоката, його підзахисній загрожує стаття за ненавмисне вбивство або залишення в небезпеці (покарання 3-5 років або 3-8 років в'язниці).

Як стало відомо NNS, Запорізький апеляційний суд вже розглянув клопотання адвоката.

Як передає Субота плюс, сьогодні, 12 червня, судді Запорізького апеляційного суду не задовольнили апеляцію адвоката "няні" з нелегального дитячого садка в Запоріжжі. Вони залишили без змін рішення Шевченківського районного суду. 51-річна Ірині Суханова буде знаходиться в СІЗО до 2 серпня.

Що відомо:

29 травня о 8:50 Аліна Гак віддала свою однорічну доньку приватній доглядальниці на пробний день. За годину Аліні зателефонувала жінка та повідомила: «Ваша дитина не дихає». Коли жінка із чоловіком приїхала на вулицю Авраменка, де знаходився приватний дитячий садок, дитина вже померла. Відкрите кримінальне провадження за 2 ст. 115 ККУ (Умисне вбивство).

4 червня було опубліковане відео з камери спостереження, на якому видно, як доглядальниця закриває обличчя дитини подушкою. Жінка та її дочка запевняють, що це спеціальна подушка для підтримки голови дитини.

5 червня власницю нелегального приватного дитсадка, взяли під варту на два місяці, до 2 серпня. Адвокат підозрюваної наполягав на тому, що стався нещасний випадок, у той час як захист потерпілої сторони наголошував, що в даному випадку йдеться про жорстоке поводження з дітьми, а тому запобіжним заходом може бути лише тримання під вартою. У підсумку, суд задовольнив клопотання адвоката батьків загиблої дитини.

8 червня дочка обвинуваченої у справі про смерть немовляти розказала свою версію подій. За словами Наталії, дочки 51-річної "няні", вона була присутня в квартирі по вулиці Авраменка, коли дитина померла. Дівчина каже, що намагалася викликати швидку, коли стало зрозуміло, що дитині погано, але лікарі не встигли приїхати вчасно.