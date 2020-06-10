Черговий обвал будинку в Одесі: що про це відомо (фото, відео)

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В Одесі частково обрушився чотириповерховий житловий будинок №10 по вул. Ясна (район Французького бульвару), є постраждалий. Про це NNS повідомляє з посиланням на місцеве видання «Думская». Нагадаємо, аналогічна ситуація мала місце зовсім недавно, і теж в Одесі.

Як стало відомо NNS , 10 червня в 3:09 обвалилася права частина фасаду. Пошкоджені кілька квартир, в яких проживало 24 людини. В результаті інциденту постраждала одна особа. У чоловіка рвана рана ноги. Рятувальники евакуювали з будівлі всіх мешканців.

У мерії зазначають, що у списку аварійних будинок не значився. Будівля є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення під назвою «будинок Біляєвої». Його побудовано в 1912 році за проектом архітектора Адольфа Мінкуса.

Як повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області, в будівлі на вул. Ясною через обвал пошкоджена газова труба. Роботи з розбору будівельних конструкцій не починалися у зв'язку з наявністю у повітрі запаху газу.

Уламки будинку розчавили припаркований поруч з будинком автомобіль Mercedes, який належить жінці, що проживає в будинку навпроти.

За попередніми висновками фахівців, причина обвалення – комплексна. У цьому інциденті свою роль зіграла і витік води, і порушення, допущені мешканцями при ремонті квартир. Заступник директора департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовских розповіла:

«Попередньо причиною могла бути самовільна реконструкція в квартирі на четвертому поверсі. На дерев'яних перекриттях залита бетонна плита. Буде замовлена експертиза, яка визначить причину обвалення. У лютому до нас зверталися мешканці, які повідомили, що у них з'явилися тріщини на першому поверсі. ЖКС «Фонтанський» встановив маяки, які до сьогоднішнього дня були в нормальному стані. ЖКС звертався в управління охорони культурної спадщини з проханням обстежити будинок і вжити заходів».

За словами Мостовских, 11 людей відселено в табір «Одесгорэлектротранса» «Мрія», інші будуть жити у родичів, друзів і знайомих.

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