В Миколаєві сталася стрілянина на зупинці громадського транспорту: є поранені

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У Заводському районі Миколаєва невідомі влаштували стрілянину на зупинці громадського транспорту. Про це NNS повідомляє з посиланням на прес-службу обласної поліції.

Як стало відомо NNS , інцидент стався близько 18:00 неділі, 7 червня. Повідомляється, що на кінцевій зупинці одного з транспортних маршрутів на вулиці Лазурній в мікрорайоні Намив невідомі стріляли в двох чоловіків і зникли з місця події.

"Обидва постраждалих були доставлені в медичні установи, де після огляду одному з чоловіків з пораненням ніг призначили амбулаторне лікування, інший з пораненням плеча зараз знаходиться в операційному блоці",

– йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють особи та місцезнаходження зловмисників. Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України "Хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Як повідомляє місцеве видання "Новости N", на зупинці трапився конфлікт між двома групами людей – одна була на автомобілі BMW, інша – на Renault Trafic. Стріляли пасажири, у цілому вони зробили не менше 7 пострілів, а потім зникли з місця події. Потерпілих у лікарню доставили на приватному транспорті, а не каретою швидкої.

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