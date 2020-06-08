На Київщині чоловік скоїв потрійне вбивство: серед жертв рідна сестра (фото)

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Учора, 7 червня, у місті Фастів Київської області 28-річний місцевий житель, який вже мав проблеми із законом, вбив свою рідну сестру й двох квартирантів та наніс численні ножові поранення власній матері. Про це NNS повідомляє з посиланням на ресурс « Моя Київщина», який посилається на пресслужбу ГУ Нацполіції в Київській області.

Як стало відомо NNS , про кривавий інцидент поліції повідомили медики, які прибули на виклик небайдужого жителя. Наразі матір кривдника знаходиться в лікарні в тяжкому стані.

За вказаною адресою, поліцейські виявили троє тіл з ознаками насильницької смерті. Чоловік убив власну 31-річну сестру, чоловіка та жінку, які винаймали у нього житло.

Наразі затриманий молодик перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють обставини та причини такої жахливої трагедії.

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