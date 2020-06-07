Стала відома причина смерті дитини в «дитсадку» Запоріжжя

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Як повідомляла раніше NNS, в нелегальному дитсадку Запоріжжя померла однорічна дитина. Доглядальницю підозрюють у вбивстві дівчинки.

Як стало відомо NNS, причиною смерті однорічної дівчинки в нелегальному дитячому садку Запоріжжя судмедексперти назвали асфіксію – дитина захлинувся блювотними масами. Результати експертизи опублікував у Facebook адвокат підозрюваної у вбивстві Олесі Павло Будилка. За словами правозахисника, судмедексперти визнали смерть нещасним випадком. Також він заявив, що буде домагатися скасування арешту власниці дитсадка і повного її виправдання.

Раніше ми розповідали, що Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід для 51-річної виховательки. Підозрювана буде перебувати у слідчому ізоляторі до 2 серпня. Якщо вина виховательки буде доведена, їй загрожує до 15 років позбавлення волі.

Крім того, адвокат сім'ї загиблої дівчинки опублікував відео, на якому видно, що власниця нелегального дитячого садка прив'язувала дівчинці до голови подушку. Загибель дитини правоохоронці розслідують як умисне вбивство.

Нагадаємо, маленьку Олесю батьки під нагляд доглядальниці віддали вперше. Про смерть дочки їм повідомили через годину.