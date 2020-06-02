Безлад на ринку в Одесі: сталася стрілянина

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Одеса сьогодні, 2 червня, майже повторила недавню історію в Броварах. Тут теж сталася стрілянина. Про це NNS повідомляє з посиланням на zak-insider.

Як стало відомо NNS , поліцейські наразі встановлюють обставини стрілянини на промтоварному ринку в Одесі. Про це повідомляє Національна поліція у Facebook. Внаслідок події поранення отримали двоє людей. Їх доставлено до лікарні.

Попередньо встановлено, що вранці 2 червня до магазину тканин на промтоварному ринку (за даними “Думской“, це ринок “Сьомий кілометр”) зайшли невідомі в масках та здійснили кілька пострілів з імовірно травматичної зброї у бік працівників торговельного закладу.

У результаті тілесні ушкодження отримали двоє чоловіків. Їм надається медична допомога. Самі ж правопорушники сіли у свої автомобілі та зникли з місця події.

На місці працює слідчо-оперативна група. Злочинці зникли на автомобілях «Форд Транзит» чорного кольору з транзитними госномерамі ВЕ1701 та «Фольксваген Транспортер Т5« білого кольору з держномерами АА2727ЕІ.

Постраждалі – вихідці з Сирії 1982 і 1990 р.н. У одного два вогнепальних поранення і поверхневі різані рани обличчя, у другого – гематоми, струс мозку і закрита черепно-мозкова травма.

За словами начальника ГУНП в Одеській області, поліція затримала десять осіб, які били вікна у іншому магазині. Їх теж притягнуть до відповідальності за хуліганство.

Правоохоронець додав, що дві групи іноземців не поділили паркувальні місця.

Роз’яснення щодо ситуації на «Сьомому» від поліції

Є два магазини з продажу тканин. Між підприємцями-іноземцями існує конфлікт через паркувальні місця.

Сьогодні вранці в один з цих магазинів увірвалися невідомі в масках, влаштували погром із стріляниною і зникли на двох мікроавтобусах. В результаті було поранено двох іноземців.

Постраждала сторона, думаючи, що наліт пов’язаний з паркувальним конфліктом, зібрала людей, озброєних травмата і битами, і пішла бити вікна магазина земляків.

На місце прибули правоохоронці, які припинили безлади і для розгляду доставили в райвідділ десять чоловік. Пошуки зниклих на мікроавтобусах до сих пір тривають.