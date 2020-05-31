Під Кагарликом трагічно загинув 13-річний хлопчик

- 31 трав. 2020
- Перегляди: 379
Завантажте мобільний додаток сайту
Неподалік села Гребні Кагарлицького району Київської області трагічно загинув 13-річний хлопчик. Про це NNS повідомляє з посиланням на Моя Київщина.
Як стало відомо NNS , хлопчик з родиною приїхав з Києва до дачного будинку в селі Гребні Кагарлицького району. Дитина пішла гуляти о 16.30 годині та не повернулася. Спочатку батьки шукали хлопця своїми силами, і тільки о 22-й годині звернулися за допомогою до правоохоронних органів. Особовий склад місцевої поліції, ювенальні поліцейські, громадськість були залучені на пошуки школяра.
Тіло хлопчика знайшли вночі під завалами цегли на території місцевого недіючого напіврозваленого тваринного комплексу.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
×
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!