Під Кагарликом трагічно загинув 13-річний хлопчик

Завантажте мобільний додаток сайту

Неподалік села Гребні Кагарлицького району Київської області трагічно загинув 13-річний хлопчик. Про це NNS повідомляє з посиланням на Моя Київщина.

Як стало відомо NNS , хлопчик з родиною приїхав з Києва до дачного будинку в селі Гребні Кагарлицького району. Дитина пішла гуляти о 16.30 годині та не повернулася. Спочатку батьки шукали хлопця своїми силами, і тільки о 22-й годині звернулися за допомогою до правоохоронних органів. Особовий склад місцевої поліції, ювенальні поліцейські, громадськість були залучені на пошуки школяра.

Тіло хлопчика знайшли вночі під завалами цегли на території місцевого недіючого напіврозваленого тваринного комплексу.