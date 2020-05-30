ДТП за участю поліцейського автомобіля у Харкові: загинуло двоє людей (фото)

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Як повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області, аварія сталася 30 травня близько 00:20 на Московському проспекті, передає NNS.

Поліцією було встановлено, що водій автомобіля «Daewoo Lanos» не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіштовхнувся зі службовим автомобілем «Toyota Prius».

«Від удару сталося загоряння автомобіля «Daewoo Lanos», в результаті чого 22-річний водій – співробітник одного з відділів поліції, а також його пасажирка загинули на місці події», — йдеться в повідомленні.

Також у результаті зіткнення отримали травми поліцейські, які знаходились в салоні службового автомобіля. 35-річному водію та 26 і 23-річним пасажирам автомобіля «Toyota Prius» надана медична допомога на місці події.

Нарвзі інформація про подію зареєстрована в Москоському відділі поліції. Для вирішення питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань матеріали направлено до ДБР.