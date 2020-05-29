На Київщині сталася масова стрілянина (фото, відео)

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На Київщині в Броварах зранку 29 травня сталася масова стрілянина. 10 осіб затримано. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МВС України у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , за попередньою версією, відбувся конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. Інформація про потерпілих з‘ясовується. Повідомлення про стрілянину на одній із вулиць міста Бровари на спецлінію 102 надійшло сьогодні, 29 травня, о 7.15 ранку. Працівники місцевої поліції оперативно відреагували та вже за одну хвилину прибули на місце події, де затримали 10 осіб зі зброєю. Їх доправили до Броварського відділу поліції.

Затриманими виявилися особи, які прибули з інших регіонів України. Проводиться огляд місця події, встановлюються інші учасники, обставини та причини інциденту.

На місці інциденту правоохоронці вилучили зброю, наразі встановлюють її належність.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення інших учасників.

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