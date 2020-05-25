На Київщині поліцейські зґвалтували і катували дівчину, яку викликали до поліції як свідка

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У Кагарлику київської області двоє правоохоронців побили і зґвалтували 26-річну дівчину, а також застосували тортури щодо чоловіка, якому теж погрожували сексуальним насильством. Про це NNS повідомляє з посиланням на depo.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , історія стала відома зі слів самої потерпілої – дівчина звернулася до місцевої лікарні із повідомленням про побиття та зґвалтування. Напередодні дівчину доставили у відділок для надання пояснень щодо розкрадень майна. Попередня перевірка підтвердила її слова.

Двох підозрюваних співробітників відділу Кагарлицького відділу поліції затримали, наразі вони перебувають в ізоляторі, інформацію щодо справи передали в ДБР.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, які підозрюються у скоєнні злочину, відсторонив від виконання службових обов’язків керівництво відділу та прийняв рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького відділку.

За попередньою інформацією Державного бюро розслідувань, кагарлицький оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, викликаної до відділення як свідка. Поліцейський вдягав на жертву протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.

Крім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час також перебував у відділку. Погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. У результаті потерпілий отримав переломи ребер та носу.

Наразі іншої офіційної інформації немає. Втім, за інформацією джерела "Страна", ввечері у день злочину двоє молодших офіцерів поліції Кагарлика прийшли у дім до дівчини і заявили, що їй треба піти з ними у відділок через підозри у крадіжці.

Дівчина з малозабезпеченої родини до того кілька разів притягалася до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки. Як розповіло джерело видання, кабінет закрили на ключ. Правоохоронці били жертву і по черзі її ґвалтували. При цьому погрожували відвезти в ліс і закопати.

Чоловіка також привезли як свідка. Йому перекривали повітря і били дубинкою по голові.

Видання Detective-info оприлюднило дані про самих поліцейських. За інформацією їхнього джерела, злочин здійснювали 29-річний оперуповноважений та 35-річний начальник сектору кримінальної поліції міста.

Другий підозрюваний – капітан поліції, уродженець Західної України, в нього є дружина та двоє синів. На Київщину перевівся після служби на Донбасі.